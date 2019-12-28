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Kayseri'de uçak ambulans 2 hasta için havalandı

Kayseri'de akciğer hastası ile kalp rahatsızlığı bulunan down sendromlu çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

28.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:20 Kayseri'de uçak ambulans 2 hasta için havalandı
'de akciğer hastası ile kalp rahatsızlığı bulunan down sendromlu çocuk, ambulans uçakla 'a sevk edildi.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan 46 yaşındaki Figen Özdemir'in, akciğerine pıhtı atması nedeniyle İstanbul'a sevki kararlaştırıldı.
Aynı hastanede yatan, doğuştan kalbinden rahatsız olan down sendromlu Kerim Kodalak'ın da kalbine pil takılması amacıyla İstanbul'a sevkine karar verildi.
İki hasta, Kayseri Şehir Hastanesi'nden ambulansla getirildikleri Kayseri Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Mevlüde Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaların uzun yola dayanamayacakları için bu şekilde nakledildiğini belirterek, ambulans uçağın bu tür hastalar için önemli olduğunu vurguladı.

Şehir Hastanesi, İstanbul, Kayseri, Sağlık

Kaynak: AA

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