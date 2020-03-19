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Kayseri'de Umre'den dönen 245 kişinin karantinasında 4. gün

Umre'den döndükten sonra Kayseri'de gözlem altına alınan 245 kişinin karantina işlemleri sürüyor.

19.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:15
Kayseri'de Umre'den dönen 245 kişinin karantinasında 4. gün
Umre 'den döndükten sonra Kayseri 'de gözlem altına alınan 245 kişinin karantina işlemleri sürüyor. Yurda görevliler haricinde kimse alınmazken, karantinada bulunan bir kadın da, "Burada imkanlar çok güzel" dedi.

Umre'den döndükten sonra Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Yurdu'nda gözlem alınan 245 kişinin karantina işlemleri sürüyor. Yurt binasına kimse alınmazken, karantina altında bulunan vatandaşların ihtiyaçları da yurt önünde görevlileri tarafından temin ediliyor. Ayrıca, yurdun önünde de polis ekipleri hazır bekletiliyor.

Karantina altında bulunan bazı vatandaşlarda pencerelere çıkarak hem hava alıyor hem de etrafı izliyor. Pencereden İHA'ya konuşan bir kadın da burada imkanların iyi olduğunu ve memnun olduklarını söyleyerek, "Çok şükür karantinada değiliz gibi. Allah halkımızdan, milletimizden, devletimizden razı olsun. Burada imkanlar da çok güzel, çok iyi" dedi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler : Karantina, Kayseri, Umre, Güncel

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Manşet 

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