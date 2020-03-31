Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi

Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2)KARANTİNA HATIRASIKayseri'nin Talas ilçesinde Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda tahliyeleri devam eden umre kafilesindeki vatandaşlar, çıkışta yurdun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

31.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:36
Kayseri 'de umreden dönenler tahliye edildi (2)
KARANTİNA HATIRASI
Kayseri'nin Talas ilçesinde Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda tahliyeleri devam eden umre kafilesindeki vatandaşlar, çıkışta yurdun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana gelip poz veren vatandaşlar, dikkat çekti. Umrecilerden bazılarının maske takarak virüse karşı önlem aldığı görülürken, bazıları ise maske takmadı. Kayseri’de umreden dönenler tahliye edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hunat Hatun, Kayseri, Talas, Umre, Güncel

Haberin Videosu :

Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:26: Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 TL'yi bağışladı - Haber 19:26: Çorum Belediyesi'nden evde kalanlar için kültür hizmeti - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. - Haber 19:26: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40... - Haber 19:25: Yunanistan toplam korona vakası bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber