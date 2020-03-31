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Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2)

KARANTİNA HATIRASIKayseri'nin Talas ilçesinde Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda tahliyeleri devam eden umre kafilesindeki vatandaşlar, çıkışta yurdun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

31.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:08
Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2)

KARANTİNA HATIRASI

Kayseri 'nin Talas ilçesinde Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda tahliyeleri devam eden umre kafilesindeki vatandaşlar, çıkışta yurdun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana gelip poz veren vatandaşlar, dikkat çekti. Umrecilerden bazılarının maske takarak virüse karşı önlem aldığı görülürken, bazıları ise maske takmadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hunat Hatun, Kayseri, Talas, Güncel
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