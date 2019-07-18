18.07.2019 11:56
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

Kayseri

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi tutuklandı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda son bir ayda 161 olayda 266 kişiye işlem uyguladı.
Operasyonlarda 215 gram esrar, 1,73 gram eroin, 477 gram metamfetamin, 47 gram kannobinoid, 441 kök kenevir bitkisi, çok sayıda uyuşturucu içerikli hap ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen terazi ile 7 tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar sonucunda 22 kişi tutuklandı.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel

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