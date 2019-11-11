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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

11.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:22Kayseri'de uyuşturucu operasyonları
'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Pınarbaşı ilçesi Solaklar mevkisinde durdurulan bir otobüste yolculardan N.G'nin üst aramasında 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan Akçatepe Mahallesindeki bir evde 97 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram kubar esrar, uyuşturucu içerikli haplar ile uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli aparatlar bulundu. Gözaltına alınan M.G. ve Ö.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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