21.06.2019 09:30
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı

Kayseri

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Kayseri 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda F.Y, Y.K, T.A, H.Ç, A.G, A.D, M.A.K, R.D, H.G, S.K, A.K, S.D. ve A.A. gözaltına alındı.
Zanlıların araç ve üst aramasında sentetik uyuşturucu, 80 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 2 tabanca ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Kayseri , Güncel

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