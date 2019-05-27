Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; M.N., C.G.,
H.K., E.M.,S.Ş., H.Ö., K.K., S.T., Y.U. ve M.Ö. yakalanmıştır. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında;3 parça halinde toplamda 2.61 gram metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 0,57 gram sentetik kannabinoid, 1 parça halinde toplamda 2,20 gram toz esrar, 1 parça halinde toplamda 1,12 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yakalanan 10 şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA