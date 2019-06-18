18.06.2019 19:28
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu dağıtıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu dağıtıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda C.K. (27), D.A. (25), C.A. (51), A.T. (42), M.H.T. (23) ve H.E. (24) gözaltına alındı.
Zanlıların araçlarında ve üst aramasında 111 gram metamfetamin, 1 tabanca ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan H.E. serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel

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