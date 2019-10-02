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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda Afgan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

02.10.2019 22:20Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda Afgan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Doğu illerinden batı illerine yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi alan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Ankara istikametine giden yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Otobüsteki Afgan uyruklu A.J. ile A.B'nin sırt çantalarında 3 kilo 400 gram toz esrar ve 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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