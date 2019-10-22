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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

22.10.2019 11:28Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 48 ekip ve 2 narkotik köpeğinin de katılımıyla 14 adrese şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, 19 gram metamfetamin, 15 gram esrar, uyuşturucu haplar, uyuşturucu içiminde ve ticaretinde kullanılan aparatlar ile iki tabanca, pompalı tüfek, havalı tüfek, kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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