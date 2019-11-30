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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de kiralık araçla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

30.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:00Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
'de kiralık araçla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kiralık araçla uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde ekipler, O.C. ve S.E'yi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan 2 şüpheliden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kullandıkları tespit edilen 8 kişiye de yasal işlem yapıldı.
Zanlıların araç ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu, 49 tabanca fişeği, alüminyum folyo ile hesap çetelesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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