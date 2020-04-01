Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
01.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:42
Kayseri 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Y.T. K.S.T. ve İ.G. gözaltına alındı.
Zanlıların ev aramasında 100 gram sentetik uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Y.T. K.S.T. ve İ.G. gözaltına alındı.
Zanlıların ev aramasında 100 gram sentetik uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel