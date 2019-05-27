Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduran ve kullananlara yönelik kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerin ev ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 10 kişi yakalandı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Kayseri
, Güncel
Kaynak: AA