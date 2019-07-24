Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

KAYSERİ'de, polisin uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, U.K., F.D., B.T., E.G., M,Ş., M.G., Ö.T., O.A., E.A., İ.T., C.A. ve Ö.A.K yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 3,93 gram esrar, 6 gram metamfetamin ve 2 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen E.A., İ.T., C.A., Ö.A.K. ve M.G'nin ise emniyette işlemleri sürüyor.

?

Kaynak: DHA