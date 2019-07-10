10.07.2019 12:54
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, E.D., T.B., K.D., A.S., Z.D., I.G., F.B., M.D., B.T., C.E., Ö.A., M.Z., K.A. ve T.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2,30 gram bonzai, 7,90 gram metamfetamin ve 1 ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel

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