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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltıKayseri'de, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

22.10.2019 18:21Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltı
Kayseri'de, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 48 ekibin katıldığı operasyonda 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 2 narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve otomobil aramalarında satışa hazır 19 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 2 ecstasy hap, kurusıkı tabanca, havalı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 14'ü, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise sorgularının ardından adliyeye çıkarılacak.

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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