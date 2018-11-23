23 Kasım 2018, 09:14
»»

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda R.G.K. (35) ve E.D. (39) yakalandı. Yapılan aramalarda 4 parça halinde 45 gram uyuşturucu maddelerden metemfetamin, 2 parça halinde sentetik kannabinoid ve 2 parça halinde esrar maddesi ele geçirildi. R.G.K. ve E.D. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ Kayseri
23 Kasım 2018 Cuma 09:14



YORUMLAR