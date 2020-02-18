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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.K. ve S.İ., tutuklandı.

18.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:07Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.K. ve S.İ., tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden 'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. , Malatya yolunda yaptığı uygulamada şüpheli S.K. ve S.İ'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 515 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezindeki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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