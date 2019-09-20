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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

20.09.2019 23:44Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

24 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 16 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 2 gram bonzai, 3 gram kokain ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan birine uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, 23'üne ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.


Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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