Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ihbarını aldı. Kocasinan ilçesi Buğdaylı mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis A.U., Ö.B. ve S.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda arazide otların arasına gizlenmiş 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.