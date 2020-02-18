Haberler » Güncel » Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

18.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:36Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K. ve S.İ'nin kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekipler, zanlıların bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üst aramalarında 515 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 22:41:38