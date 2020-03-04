Kayseri'de uyuşturucu sanığına 11 yıl hapis

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Arif T. (35), 11 yıl hapis ve 22 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 5 Kasım'da merkez Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi'nde bağ evine jandarmanın düzenlediği operasyonda, 0,86 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Arif T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Arif T, karar duruşmasında hazır bulundu. Arif T, bağ evinde piknik yaptıklarını ileri sürerek, "O gün mangal için oradaydık. Uyuşturucu içtim; ama satmadım, suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti sanık Arif T'ye, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl hapis ve 22 bin lira para cezası verdi.