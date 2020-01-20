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Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl hapis

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet B. (39), 12 yıl hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

20.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:57Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl hapis

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet B. (39), 12 yıl hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Ekim ayında Malatya- karayolunda yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobilde el freni bölgesinde gizlenmiş 37,20 gram metamfetamin, 26 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Mehmet B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Mehmet B., karar duruşmasında hazır bulundu. Daha öne Şanlıurfa'da uyuşturucu kullandığı için cezası olduğunu söyleyen sanık Mehmet B. "Ticaretini asla yapmadım. Uyuşturucu kullandığım için de çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet B.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl hapis ve 25 bin lira para cezası verdi.



Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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