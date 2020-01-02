Haberler » Güncel » Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 2 sanığa hapis cezası verildi - Haber

Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 2 sanığa hapis cezası verildi

Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

02.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:46 Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 2 sanığa hapis cezası verildi
'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Zeynel T, tutuksuz yargılanan İsmail Ç. ile avukatları hazır bulundu.
İşitme engelli sanık İsmail Ç, işaret dili uzmanı aracılığıyla yaptığı savunmada, uyuşturucu satmadığını, yanlış anlaşılma sonucu hakkında dava açıldığını öne sürdü.
Zeynel T. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, İsmail Ç'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira para cezası, Zeynel P'ye de 10 yıl hapis, 20 bin lira para cezası verdi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38   Güce'de 2. etap TOKİ evleri ihale edildi - Haber
14:38   Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü - Haber
14:36   Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji ve Kadın Sempozyumu - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
14:32   10 Burda AVM, hediye köyü ile Yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşattı - Haber
14:32   Büyükşehir kışa hazır - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
2.01.2020 14:39:57