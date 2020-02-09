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Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi polisin çalışması sonucu yakalandı.

09.02.2020 22:01 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:01Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi polisin çalışması sonucu yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 'ye uyuşturucu madde getirdikleri bilgisine ulaşılan 4 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, şüphelilere Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'nde müdahale edildi. Şüpheliler kullandıkları otomobille 3 polis aracına çarparak kaçtı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis, şüphelileri kaldıkları evde yakaladı. Evde yapılan aramada, 24 parça halinde 800 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 5 adet tabancaya ait fişek, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 10 bin 150 TL ele geçirildi. Zanlıların olayda kullandıkları otomobili ise, branda ile kapatarak gizledikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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