Kayseri'de Uyuşturucu Satıcısına 13 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kaynak: DHA

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Cengiz Semih Direk (27), 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Cengiz Semih Direk ile avukatı hazır bulundu. Karar öncesi son savunmasını yapan sanık, uyuşturucu kullandığını ancak satıcı olmadığını ileri sürdü. Sanık, "Uyuşturucuyu aldığım satıcıyı da ihbar ettim. Satıcı, benim davamda tanık olarak dinlendi ve hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ben, satıcıdan kendim için uyuşturucu alırken, uyuşturucu kullanan tanıdığım bir kadın için de uyuşturucu almıştım. Onu kadına teslim ederken, polisler yakaladılar. Çok pişmanım, vereceğiniz karar karşısında boynum kıldan ince" dedi.Mahkeme heyeti, Eylül 2018'de tutuklanan sanık Cengiz Semih Direk'e 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - Kayseri