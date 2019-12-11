Haberler » Güncel » Kayseri'de uyuşturucu satıcısına hapis cezası - Haber

Kayseri'de uyuşturucu satıcısına hapis cezası

Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

11.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:30Kayseri'de uyuşturucu satıcısına hapis cezası

'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Özgür S. ve avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanık, beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür S'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Öte yandan, aynı mahkemede başka bir dosyadan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuksuz yargılanan E.A. da uyuşturucu madde satmadığını, kullandığını ve pişman olduğunu belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.A'nın beraatına karar verdi.


Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08 İslahiye'de renk cümbüşü - Haber
16:04 Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor - Haber
16:04 Vali Akbıyık'tan Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engellilere ziyaret - Haber
16:03 Başhekim Keskin iş kazası geçiren MHP İl Başkanı'nın son durumunu açıkladı - Haber
16:03 Bosna Hersek dostluk grubu başkanı Özen: "Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handkle'ye verilmesi tam bir... - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:18:21