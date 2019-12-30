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Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan kadına 11 yıl hapis

Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan kadın, 11 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

30.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:08 Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan kadına 11 yıl hapis
Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan kadın, 11 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık H.Y. ve avukatı hazır bulundu.
Sanık H.Y. savunmasında, olay günü ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve esrar maddesinin kendisine ait olduğunu söyledi.
Yaklaşık 3 yıldır uyuşturucu madde kullandığını fakat ticaretini yapmadığını öne süren H.Y, tahliyesini ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık H.Y'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 1 Ekim'de ihbar üzerine merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenledikleri operasyonda, kapı pervazlarına saklanmış 139 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, kadın şüpheli H.Y. gözaltına alınmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

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