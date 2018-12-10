Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine 1 Gözaltı

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Melikgazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu sattığı belirlenen 34 yaşındaki O.N gözaltına alındı. Şüphelinin ev, üst ve araç aramasında 2 parça halinde 20 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 tabanca, 11 parça tarihi eser özelliği taşıyan metal eşya, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan aluminyum folyo rulosu ele geçirildi. O.N 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
- Kayseri
Uyuşturucu Ticareti,Kayseri
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:23