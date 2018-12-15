15 Aralık 2018, 09:46
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Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı

Kayseri

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi yakaladı.

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmada S.M (30), Ö.Ş (38). ve Ö.Ç.'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ile evlerinde  yapılan aramada satışa hazır 52 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan aluminyum folyo ele geçirildi. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

FOTOLU - Kayseri Uyuşturucu Ticareti,Kayseri
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:46