Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi yakaladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmada S.M (30), Ö.Ş (38). ve Ö.Ç.'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ile evlerinde yapılan aramada satışa hazır 52 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan aluminyum folyo ele geçirildi. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
FOTOLU - Kayseri
Uyuşturucu Ticareti,Kayseri
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:46