Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadele

Kaynak: AA

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonlarda İ.Ç. (24), F.A. (31), B.K. (29), M.Y. (25), S.Ö. (39), S.K. (30), H.M.G. (30), H.M. (41), M.S. (57) ve A.E. (30) yakalandı.Şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.