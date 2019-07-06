06.07.2019 16:05
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Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele

Kayseri

Kayseri'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonda H.T, R.D, K.Ö, O.B, M.D, H.A, S.Ç, C.E, P.A, N.A. ve D.Ş. yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin üst ve araçlarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 zanlıya, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", bir zanlıya ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Kayseri, Güncel

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