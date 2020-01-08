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Kayseri'de "Uzun Yaşam İçin Spor, Sağlık ve Eğitim Projesi" toplantısı düzenlendi

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklığı kapsamında hazırlanan Uzun Yaşam İçin Spor, Sağlık ve Eğitim Projesi'nin uluslararası ikinci toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi.

08.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:14 Kayseri'de
Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklığı kapsamında hazırlanan Uzun Yaşam İçin Spor, Sağlık ve Eğitim Projesi'nin uluslararası ikinci toplantısı 'de gerçekleştirildi.
Müşerref Hasan Eser Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 35 bin 750 avroluk Uzun Yaşam için Spor, Sağlık ve Eğitim Projesinin ortakları arasında , İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan temsilciler yer alıyor.
Lisede düzenlenen toplantıda AA muhabirine açıklama yapan okul müdürü Cemal Bolgi, projenin Romanya koordinatörlüğünde kabul edildiğini söyledi.
Projenin ikinci toplantısının Kayseri'de yapıldığını vurgulayan Bolgi, "Farklı ülkelerden 19 misafirimiz var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme anlamında 3 günlük bir program hazırladık. Bugün ilk aşama olarak toplantı yapacağız ve projeyi konuşacağız. Daha sonra Kayseri ve farklı yerlerde gezi düzenleyeceğiz. Hem bir kültür transferi hem de kurumlar arasında bir paylaşma anlamında projenin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Projenin toplam bütçesinin 200 bin avro olduğunu anlatan Bolgi, koordinatör ülke Romanya tarafından kendi paylarına 35 bin 750 avro verildiğini ifade etti.
Bolgi, ayrıca 30 personel ve öğrencinin Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'da farklı programlara katılacaklarını kaydetti.
Program sonunda bir rapor hazırlanacağını da aktaran Bolgi, projeye katılan kişilerin uygulama eğitimi alacağını da sözlerine ekledi.

Erasmus, Romanya, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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