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Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu, caddeler boş kaldı

Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan caddeler havadan görüntülendi.

11.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:08
Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu, caddeler boş kaldı
Kayseri 'de sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan caddeler havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının getirildiği 31 ilden biri olan Kayseri'de, vatandaşlar yasağa uydu. Kentin tarihi Cumhuriyet Meydanı vatandaşların evde kalmasıyla bomboş kalırken, yaşanan sakinlikte havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Güncel
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