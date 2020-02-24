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Kayseri'de Vergi Haftası kutlamaları

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

24.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:24Kayseri'de Vergi Haftası kutlamaları
Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, Vergi Haftası dolayısıyla bütün vergi teşkilatının, yöneticilerinin ve vatandaşların haftasını kutladı.
Günaydın, vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, vergilerin eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerinin yürütülmesi için kullanıldığını kaydetti.
Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise Günaydın'a gerçekleştirdikleri çalışmalar ve vergi tahakkuku hakkında bilgiler verdi.

Vergi Haftası, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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