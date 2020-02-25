Kayseri'de Vergi Haftası kutlamaları

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Vergi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Övüç, mesajında, vergi haftasının amacının kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığını artırmak olduğunu belirtti.

Övüç, "Devletin ve vatandaşlarımızın ortak paydası olan ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının gereği olarak yararlanmak üzere hizmetine sunulan yolların, köprülerin, okulların, hastanelerin yapılmasında, yeterli enerjinin, huzur ve güvenin sağlanmasına esas olmak üzere kurumların personel dahil tüm ihtiyaçların karşılanmasında en önemli kaynak yine vatandaşlarımızdan ödeme gücü oranında alınan vergilerdir." açıklamasında bulundu.

Gelişmiş toplumlarda ülke sevgisiyle vergi bilincinin aynı anlamı içerdiğini belirten Övüç, "Devletimizin vatandaşlarına hizmet götürmede, onların refah içinde yaşamalarını sağlamada en büyük kaynak vergidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Övüç, bütün vergi teşkilatının, yöneticilerinin ve vatandaşların Vergi Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA