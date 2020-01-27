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Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kayseri'de av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, çetin kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışması yapıldı.

27.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:33Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
'de av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, çetin kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışması yapıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Pınarbaşı ilçesi kırsalına gelen av komisyon üyeleri, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirlenen noktalara tavuk, sebze ve buğday bıraktı.
Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Kayseri Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Gürbüz, Pınarbaşı Orman İşletme Şefliği, Pınarbaşı Avcılar ve Atıcılar Derneği üyelerinin de katıldığı etkinlikte 600 kilogram tavuk ve 150 kilogram havuç, marul, lahana ve 200 kilogram buğday, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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