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Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye 3 bin 20 lira ceza uygulandı.

08.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:58Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi
'de kaçak avlanan 2 kişiye 3 bin 20 lira ceza uygulandı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçesine bağlı Genel Avlağı'nda yaptıkları koruma denetimleri sırasında yasa dışı avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı. Avcıların avladığı yaban tavşanı ve kınalı keklik ile ruhsatsız, takozu bulunmayan 2 tüfeğe el konuldu. Kaçak avlanan 2 kişiye, toplam 3 bin 20 lira ceza kesildi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatının korunması için çalışmalarını hassasiyetle yürüttüğü belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yeşilköy, Yahyalı, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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