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Kayseri'de yakalanan 4 DEAŞ'lı serbest bırakıldı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 DEAŞ üyesi salıverildi.

14.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:49
'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 DEAŞ üyesi salıverildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, 2'si de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri'de 11 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kayseri'de yakalanan 4 DEAŞ'lı serbest bırakıldı

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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