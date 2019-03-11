Kayseri'de Yakalanan 44 Şüpheliden 24'ü Tutuklandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 20 şüpheli ise iafedelerinin ardından serbest bırakıldı. Kayseri
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'gasp' ve 'kasten adam yaralama' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik operasyon düzenledi. 71 farklı adrese eş zamanlı baskın yapılarak gerçekleştirilen operasyonda 44 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 20'si ifadeleri alındıktan sonra, serbest bırakıldı.
- Kayseri
Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA