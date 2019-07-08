08.07.2019 18:10
Haberler» Spor» Haber

Kayseri'de yamaç paraşütü şöleni

Kayseri

Talas Belediyesi'nce düzenlenen XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan yapılan antrenman uçuşlarıyla başladı.

Talas Belediyesi'nce düzenlenen XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan yapılan antrenman uçuşlarıyla başladı.

Çeşitli ülkelerden yaklaşık 80 sporcunun katıldığı şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda yapılan antrenman uçuşlarıyla başladı. Bu yıl 10.'su düzenlenen şampiyonada sporcular, dereceye girmek için birbirleriyle yarışacak. 22 yaşındaki Mustafa Can Delice, ilk defa uçacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Pilotu ise, "Yaklaşık olarak 4,5-5 yıldır burada pilotluk yapıyoruz. Hiç eğitim almayan insanları uçuruyoruz, uçuş yaptırıyoruz. Güzel bir şekilde anı bırakmaya çalışıyoruz, havada fotoğraflar, videolar çekiyoruz. Kayseri'ye bu etkinliği kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Şampiyona, 14 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreniyle sona erecek. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:05   Kayseri'de yamaç paraşütü şöleni
19:01   Dünya 3 numarası Pliskova, Wimbledon'dan elendi
18:58   Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu
18:56   Fransa Bisiklet Turu
18:53   Trabzonsporlu yöneticilerden Ortahisar Belediyesine ziyaret
18:46   Fenerbahçe'de Muriç imzayı attı
18:43   Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim