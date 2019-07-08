08.07.2019 19:05
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Kayseri'de yamaç paraşütü şöleni

- Kayseri'de yamaç paraşütü şöleni XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası start aldıKAYSERİ - Talas Belediyesi'nce düzenlenen XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan yapılan antrenman uçuşlarıyla başladı.

- Kayseri'de yamaç paraşütü şöleni
XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası start aldı
KAYSERİ - Talas Belediyesi'nce düzenlenen XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan yapılan antrenman uçuşlarıyla başladı.
Çeşitli ülkelerden yaklaşık 80 sporcunun katıldığı şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda yapılan antrenman uçuşlarıyla başladı. Bu yıl 10.'su düzenlenen şampiyonada sporcular, dereceye girmek için birbirleriyle yarışacak. 22 yaşındaki Mustafa Can Delice, ilk defa uçacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Pilotu ise, "Yaklaşık olarak 4,5-5 yıldır burada pilotluk yapıyoruz. Hiç eğitim almayan insanları uçuruyoruz, uçuş yaptırıyoruz. Güzel bir şekilde anı bırakmaya çalışıyoruz, havada fotoğraflar, videolar çekiyoruz. Kayseri'ye bu etkinliği kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.
Şampiyona, 14 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreniyle sona erecek. Kayseri'de yamaç paraşütü şöleni
Kaynak: İHA
Talas Belediyesi, Türkiye, Kayseri, Spor

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