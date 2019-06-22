22.06.2019 13:35
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kayseri'de yan bakma cinayeti

Kayseri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Danışmentgazi Mahallesi Hanedar Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında iddiaya göre yan bakma meselesinden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Hasan K. (20), ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen F.İ., C.İ., H.İ. ve P.İ.'yi evlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli 4 kişi adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
kavga , Melikgazi , Kayseri , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:31 Kayseri'de yan bakma cinayeti: 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
15:20 Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
15:19 Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım kamyonu yaktı
15:12 Çöplük yangınını itfaiye söndürdü
15:04 Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şebekesini çökertti
15:03 Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi
14:56 Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek...