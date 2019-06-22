22.06.2019 15:32
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Kayseri'de çıkan kavgada 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri 'nin Melikgazi İlçesi'nde yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İlçeye bağlı Danışmentgazi Mahallesi Hanedar Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında iddiaya göre yan bakma meselesinden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan 20 yaşındaki Hasan K., ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen F.İ., C.İ., H.İ. ve P.İ.'yi evlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de çıkan kavgada 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: İHA
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