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Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü

Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldüKAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında kardeşler Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) hayatını kaybetti.

07.12.2019 03:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 03:10
'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü
KAYSERİ'nin ilçesinde, bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında kardeşler Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) hayatını kaybetti.
Yangın, akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre anne Kader Açıkgöz (22), alışveriş için evden çıkarak markete gitti. Bu sırada küçük kızları Zeynep ve Zehra'yı evde bıraktı. Anne Açıkgöz'ün evde bulunmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu oturma odasında yangın çıktı. Eve döndüğünde dumanı gören anne Açıkgöz, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Eve giren sağlık ekipleri Zeynep ve Zehra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Açıkgöz, olay sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Küçük çocukların cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü

Yahyalı, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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