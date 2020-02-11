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Kayseri'de yangın paniği: Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Kayseri'de 11 katlı bir apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

11.02.2020 01:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 01:32Kayseri'de yangın paniği: Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

'de 11 katlı bir apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenmemek için apartmanın dışına çıkan bina sakinleri,-16 derece soğuklukta zor anlar yaşadı.


Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Osman Kavuncu mahallesi 1038. sokak üzerinde bulunan 11 katlı binanın 6. katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir sebepte dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile beraber sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada yangını duyan bina sakinleri de, kendini dışarı attı. Ellerindeki battaniyeler ile dışarı çıkan bina sakinleri, -16 derece soğuklukta zor anlar yaşadı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlarda itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Merdivenle kurtarılan yaşlı bir kadında gözyaşlarına boğuldu. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlarda, ambulansta tedavi edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ


Melikgazi, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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