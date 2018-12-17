Kayseri'de Yapan Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Kayseri
'nin merkez ilçelerinden Talas
Belediyesi, soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış şartlarında büyük sorun olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan belediye ekipleri, yaban hayvanlarını unutmadı.
İlk olarak Kayseri- Malatya
kara yolu Başakpınar
mevkisindeki yaban hayvanları için hareket eden ekipler, daha sonra Derevenk Vadisi çevresinde ve ardından Ali Dağı civarında yemleme yaptı.
Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmelerine yardımcı olduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
, belediye ekiplerinin hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara, belirli aralıklarla yem bıraktığını ifade etti.
Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davrandıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumak için çalışıyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bu sebeple ilçemizin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz. Herkesin hayvanların da bir can taşıdığını unutmaması gerekir. Bireysel olarak da hepimiz bu konuda duyarlılık göstermeli ve soframızdan arta kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına ayırmalıyız. Onların da bir can taşıdığını unutmayarak duyarlılık göstermeliyiz."
Malatya,Talas,Kayseri
Kaynak: AA