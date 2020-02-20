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Kayseri'de yaralı doğan tedavi altına alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı.

20.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:26Kayseri'de yaralı doğan tedavi altına alındı
'nin ilçesinde yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahallesi'nde boş arazide yaralı halde doğan gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından alınarak ilk müdahalesi yapılan ve sol kanadında saçma izlerine rastlanan doğan, daha sonra Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesine götürüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Yaşar Bağırgan, sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirdiklerini, yaralı doğana ilk müdahaleyi de belediye ekiplerinin yaptığını belirtti.
Tedavisinin ardından doğanın yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Başakpınar, Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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