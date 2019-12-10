Haberler » Güncel » Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis - Haber

Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

10.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:50Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, daha önce meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Kadir D. ve avukatı hazır bulundu.
Örgütün mahrem imamları tarafından kontörlü telefon hatlarından ardışık arandığı ve gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan Kadir D, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.
Örgütle yolunun hiçbir zaman kesişmediğini öne süren sanık, "Ne okullarında okudum ne de görev yaptığım sürede görüştüm. ByLock programını kullanmadım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, Kadir D'ye, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18 Aralık ayının Parlayan Yıldızları Sezin Ege Kabaklı ve Elif Spor oldu - Haber
16:18 Köylülerin mozaik sevinci - Haber
16:18 Alfa Romeo'da yılın son fırsatı - Haber
16:14 Başkan Güder, sorunları yerinde dinledi - Haber
16:14 Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan yardımcılığına Fatih Tokyürek atandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:24:29